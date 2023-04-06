Трофим Прокопиев
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смерти26.05.1885
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885
Жена: Гликерия Афанасьева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
26.05.1885
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище