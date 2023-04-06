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Трофим Прокопиев

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

26.05.1885

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1885

Жена: Гликерия Афанасьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
26.05.1885
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: скоропостижно
Похороны
Неизвестно
на Сенинском кладбище
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