Даниил Афанасьев
Место рожденияд.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения11.12.1872
Дата смерти25.11.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1872
Отец: Афанасий Ефимов
Мать: Акилина (Тимофеева)
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.11.1877
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище