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Даниил Афанасьев

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Место рождения

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

11.12.1872

Дата смерти

25.11.1877

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1872

Отец: Афанасий Ефимов

Мать: Акилина (Тимофеева)

д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
25.11.1877
д.Мордасы Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Лехоновском кладбище
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