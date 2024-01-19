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Ефимий Игнатов

Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ульяния Ефимова

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1834

Сын: Афанасий Ефимов

Мать ребёнка: Евдокия Савельева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
08.10.1850

Жена: Параскева Прохорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851

Сын: Аким Ефимов

Мать ребёнка: Параскева Прохорова

Рождение ребёнка
12.06.1853

Дочь: Акилина Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.06.1856

Дочь: Марфа Ефимова

Мать ребёнка: Параскева Прохорова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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