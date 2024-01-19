Ефимий Игнатов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ульяния Ефимова
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Рождение ребёнка
18.01.1834
Сын: Афанасий Ефимов
Мать ребёнка: Евдокия Савельева
Бракосочетание
08.10.1850
Жена: Параскева Прохорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1851
Сын: Аким Ефимов
Мать ребёнка: Параскева Прохорова
Рождение ребёнка
12.06.1853
Дочь: Акилина Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Прохорова
Рождение ребёнка
28.06.1856
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Параскева Прохорова
Смерть
Неизвестно