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Ульяния Ефимова

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1829

Дата смерти

03.02.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Ефимий Игнатов

Мать: Евдокия Савельева

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
28.10.1845

Муж: Андрей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1850

Сын: Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Рождение ребёнка
17.02.1853

Дочь: Евдокия мл

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Леонтий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1857

Дочь: Ольга Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Василий Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ковалев Фёдор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евгения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Михайлов

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
03.02.1898
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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