Ульяния Ефимова
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смерти03.02.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Ефимий Игнатов
Мать: Евдокия Савельева
Бракосочетание
28.10.1845
Муж: Андрей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1850
Сын: Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
17.02.1853
Дочь: Евдокия мл
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Леонтий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1857
Дочь: Ольга Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Василий Андреев
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евгения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Михайлов
Смерть
03.02.1898