Ковалев Фёдор Андреев
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Андрей Михайлов
Мать: Ульяния Ефимова
Бракосочетание
18.05.1886
Жена: Ковалева Васса Авраамова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1890
Сын: Ковалев Григорий ст
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
11.10.1893
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
02.08.1896
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
12.01.1899
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: (Ковалева) Пелагея Фёдорова
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
06.08.1905
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Рождение ребёнка
07.03.1913
Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова
Смерть
Неизвестно