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Ковалев Фёдор Андреев

Место рождения

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Андрей Михайлов

Мать: Ульяния Ефимова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.05.1886

Жена: Ковалева Васса Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Ковалев Григорий ст

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1893

Сын: Ковалев Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1896

Сын: Ковалев Стефан Фёдоров

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1899

Сын: Ковалев Павел Фёдоров

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: (Ковалева) Пелагея Фёдорова

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Ковалев Мирон Фёдоров

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1913

Сын: Ковалев Григорий Фёдоров

Мать ребёнка: Ковалева Васса Авраамова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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