Ковалева Васса Авраамова
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
18.05.1886
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1890
Сын: Ковалев Григорий ст
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
11.10.1893
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
02.08.1896
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
12.01.1899
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
05.10.1901
Дочь: Пелагея Фёдорова
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
06.08.1905
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Рождение ребёнка
07.03.1913
Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев
Смерть
Неизвестно