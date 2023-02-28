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Ковалева Васса Авраамова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Абрамов Авраамий Яковлев

Мать: Абрамова Макрина Семёнова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1886

Муж: Ковалев Фёдор Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.09.1890

Сын: Ковалев Григорий ст

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.10.1893

Сын: Ковалев Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1896

Сын: Ковалев Стефан Фёдоров

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.01.1899

Сын: Ковалев Павел Фёдоров

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1901

Дочь: Пелагея Фёдорова

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1905

Сын: Ковалев Мирон Фёдоров

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1913

Сын: Ковалев Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Ковалев Фёдор Андреев

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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