Андрей Михайлов
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти23.12.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Михаил Стефанов
Мать: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1845
Жена: Ульяния Ефимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1850
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
Рождение ребёнка
17.02.1853
Дочь: Евдокия мл
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1856
Сын: Леонтий Андреев
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1857
Дочь: Ольга Андреева
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1860
Сын: Василий Андреев
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Евгения Андреева
Мать ребёнка: Ульяния Ефимова
Смерть
23.12.1887