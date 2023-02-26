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Андрей Михайлов

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Место рождения

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

23.12.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устиния Евдокимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.10.1845

Жена: Ульяния Ефимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.03.1850

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

Рождение ребёнка
17.02.1853

Дочь: Евдокия мл

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1856

Сын: Леонтий Андреев

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1857

Дочь: Ольга Андреева

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.01.1860

Сын: Василий Андреев

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1868

Сын: Ковалев Фёдор Андреев

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Евгения Андреева

Мать ребёнка: Ульяния Ефимова

Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
23.12.1887
Каменка, Семеновская волость, Поречский уезд
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