Михаил Стефанов
Место рожденияд.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Татьяна Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Евдокимова
Рождение ребёнка
До 1820
Сын: Иван Михайлов
Мать ребёнка: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Христина Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1834
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Евдокимова
д.Каменка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно