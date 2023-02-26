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Татьяна Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

02.03.1898

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Михаил Стефанов

Мать: Устиния Евдокимова

Бракосочетание
19.01.1836

Муж: Максим Прокофиев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1838

Сын: Ефимий Максимов

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1840

Сын: Иосиф Максимов

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1842

Сын: Варфоломей Максимов

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: Мелания Максимова

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семён Максимов

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1850

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1852

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1855

Сын: Степанов (бурый) Стефан Максимов

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1857

Дочь: Анастасия ст

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1860

Дочь: Марфа Максимова

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1861

Дочь: Горюкова Анастасия Максимова

Отец ребёнка: Максим Прокофиев

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
02.03.1898
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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