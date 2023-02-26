Варфоломей Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарфоломей Максимов

Варфоломей Максимов

avatar

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.06.1842

Дата смерти

21.03.1898

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1842

Отец: Максим Прокофиев

Мать: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1860

Жена: Матрона Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1861

Сын: Пётр 1-й

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864

Дочь: Феодосия Варфоломеева

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872

Сын: Аврамий Варфоломеев

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1873

Дочь: Ульяния Варфоломеева

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1875

Сын: Буров Пётр 2-ой

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1877

Дочь: Анна Варфоломеева

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: Мария Варфоломеева

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893

Дочь: Ольга Варфоломеева

Мать ребёнка: Матрона Ильина

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.03.1898
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close