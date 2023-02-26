Варфоломей Максимов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.06.1842
Дата смерти21.03.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1842
Отец: Максим Прокофиев
Мать: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
06.11.1860
Жена: Матрона Ильина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.12.1861
Сын: Пётр 1-й
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.05.1864
Дочь: Феодосия Варфоломеева
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1872
Сын: Аврамий Варфоломеев
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1873
Дочь: Ульяния Варфоломеева
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.08.1875
Сын: Буров Пётр 2-ой
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1877
Дочь: Анна Варфоломеева
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: Мария Варфоломеева
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1893
Дочь: Ольга Варфоломеева
Мать ребёнка: Матрона Ильина
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.03.1898
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.