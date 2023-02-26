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Максим Прокофиев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1815

Дата смерти

29.05.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Прокопий Гаврилов

Мать: Матрона Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1836

Жена: Татьяна Михайлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1838

Сын: Ефимий Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1840

Сын: Иосиф Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1842

Сын: Варфоломей Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: Мелания Максимова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847

Сын: Семён Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1850

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1852

Дочь: Евдокия Максимова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1855

Сын: Степанов (бурый) Стефан Максимов

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1857

Дочь: Анастасия ст

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1860

Дочь: Марфа Максимова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1861

Дочь: Горюкова Анастасия Максимова

Мать ребёнка: Татьяна Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.05.1883
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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