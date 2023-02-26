Максим Прокофиев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1815
Дата смерти29.05.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1815
Отец: Прокопий Гаврилов
Мать: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.01.1836
Жена: Татьяна Михайлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
31.03.1838
Сын: Ефимий Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.09.1840
Сын: Иосиф Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.06.1842
Сын: Варфоломей Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.12.1844
Дочь: Мелания Максимова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1847
Сын: Семён Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1850
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.07.1852
Дочь: Евдокия Максимова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.03.1855
Сын: Степанов (бурый) Стефан Максимов
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1857
Дочь: Анастасия ст
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.08.1860
Дочь: Марфа Максимова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.12.1861
Дочь: Горюкова Анастасия Максимова
Мать ребёнка: Татьяна Михайлова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.05.1883
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.