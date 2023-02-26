Матрона Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Максим Прокофиев

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1820

Сын: Афанасий Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821

Сын: Семён Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Антон Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Михаил Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Устиния Прокопова

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Андрей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1832

Сын: Иоанн Прокопов

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837

Сын: Матвей Прокофиев

Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов

Смерть
Неизвестно
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