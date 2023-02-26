Матрона Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1815
Сын: Максим Прокофиев
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1820
Сын: Афанасий Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Семён Прокофьев
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823
Сын: Антон Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Михаил Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Устиния Прокопова
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андрей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1832
Сын: Иоанн Прокопов
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Матвей Прокофиев
Отец ребёнка: Прокопий Гаврилов
Смерть
Неизвестно