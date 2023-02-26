Устиния Прокопова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смерти18.04.1899
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Прокопий Гаврилов
Мать: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1843
Муж: Михаил Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1848
Сын: Корнилий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гликерия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
15.01.1854
Дочь: Ксения Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
24.01.1858
Сын: Григорий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
12.06.1860
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
23.12.1861
Сын: Стефан Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Григорьев
Смерть
18.04.1899