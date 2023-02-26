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Устиния Прокопова

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1827

Дата смерти

18.04.1899

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Прокопий Гаврилов

Мать: Матрона Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1843

Муж: Михаил Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1848

Сын: Корнилий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гликерия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
15.01.1854

Дочь: Ксения Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1858

Сын: Григорий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1860

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1861

Сын: Стефан Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Григорьев

Смерть
18.04.1899
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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