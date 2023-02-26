Прокопий Гаврилов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
До 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1815
Сын: Максим Прокофиев
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1820
Сын: Афанасий Прокопов
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1821
Сын: Семён Прокофьев
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.09.1823
Сын: Антон Прокопов
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Михаил Прокопов
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Устиния Прокопова
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1829
Сын: Андрей Прокофьев
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1832
Сын: Иоанн Прокопов
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1837
Сын: Матвей Прокофиев
Мать ребёнка: Матрона Гаврилова
Смерть
Неизвестно