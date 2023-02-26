Андрей Прокофьев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1829
Дата смерти24.11.1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Прокопий Гаврилов
Мать: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848
Жена: Анна Самойлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1850
Дочь: Пелагия Андреева
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1853
Сын: Мартин Андреев
Мать ребёнка: Анна Самойлова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.11.1854
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.