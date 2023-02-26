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Андрей Прокофьев

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1829

Дата смерти

24.11.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Прокопий Гаврилов

Мать: Матрона Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.02.1848

Жена: Анна Самойлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1850

Дочь: Пелагия Андреева

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.04.1853

Сын: Мартин Андреев

Мать ребёнка: Анна Самойлова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.11.1854
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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