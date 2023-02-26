Семён Прокофьев
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Прокопий Гаврилов
Мать: Матрона Гаврилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Арсений Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1842
Жена: Евдокия Данилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1843
Сын: Михаил Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1845
Дочь: Абрамова Макрина Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1847
Сын: Павел Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1850
Дочь: Евдокия Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1852
Дочь: Христина Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1854
Дочь: Марфа Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1856
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1860
Дочь: Пелагея Семёнова
Мать ребёнка: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно