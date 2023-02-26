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Семён Прокофьев

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Прокопий Гаврилов

Мать: Матрона Гаврилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Арсений Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.06.1842

Жена: Евдокия Данилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1843

Сын: Михаил Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.06.1845

Дочь: Абрамова Макрина Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1847

Сын: Павел Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1850

Дочь: Евдокия Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1852

Дочь: Христина Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.07.1854

Дочь: Марфа Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1856

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.10.1860

Дочь: Пелагея Семёнова

Мать ребёнка: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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