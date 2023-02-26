Иван Семёнов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения06.09.1856
Дата смерти30.11.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1856
Отец: Семён Прокофьев
Мать: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1874
Жена: Марфа Феофилактова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1876
Сын: Яков Иоаннов
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1879
Дочь: Варвара Иоаннова
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
Рождение ребёнка
28.12.1880
Сын: Василий Иоаннов
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1882
Сын: Дмитрий Иванов
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1885
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1887
Сын: Пётр Иванов
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887
Сын: Пётр Иоаннов
Мать ребёнка: Марфа Феофилактова
Смерть
30.11.1888
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.