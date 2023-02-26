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Иван Семёнов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.09.1856

Дата смерти

30.11.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1856

Отец: Семён Прокофьев

Мать: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1874

Жена: Марфа Феофилактова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.10.1876

Сын: Яков Иоаннов

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
?.12.1879

Дочь: Варвара Иоаннова

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

Рождение ребёнка
28.12.1880

Сын: Василий Иоаннов

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.05.1882

Сын: Дмитрий Иванов

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.01.1885

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.10.1887

Сын: Пётр Иванов

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1887

Сын: Пётр Иоаннов

Мать ребёнка: Марфа Феофилактова

Смерть
30.11.1888
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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