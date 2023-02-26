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Арсений Семёнов

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: Семён Прокофьев

Мать: Евдокия Данилова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1858

Сын: Иоанн Арсениев

Мать ребёнка: Параскева Богданова

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гликерия Арсениева

Мать ребёнка: Параскева Богданова

д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Марк Арсениев

Мать ребёнка: Параскева Богданова

д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Макар Арсениев

Мать ребёнка: Параскева Богданова

д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Богданова

Смерть
Неизвестно
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