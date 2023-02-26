Арсений Семёнов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: Семён Прокофьев
Мать: Евдокия Данилова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.03.1858
Сын: Иоанн Арсениев
Мать ребёнка: Параскева Богданова
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гликерия Арсениева
Мать ребёнка: Параскева Богданова
д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Марк Арсениев
Мать ребёнка: Параскева Богданова
д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Макар Арсениев
Мать ребёнка: Параскева Богданова
д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Богданова
Смерть
Неизвестно