Гликерия Арсениева
Место рожденияд.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1860
Дата смерти22.06.1879
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Арсений Семёнов
Мать: Параскева Богданова
д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1876
Муж: Григорий Павлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1877
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1879
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.