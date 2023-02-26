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Гликерия Арсениева

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Место рождения

д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1860

Дата смерти

22.06.1879

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Арсений Семёнов

Мать: Параскева Богданова

д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
10.10.1876

Муж: Григорий Павлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.12.1877

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.06.1879
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
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