Параскева Богданова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.03.1858
Сын: Иоанн Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Семёнов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Гликерия Арсениева
Отец ребёнка: Арсений Семёнов
д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Марк Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Семёнов
д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865
Сын: Макар Арсениев
Отец ребёнка: Арсений Семёнов
д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арсений Семёнов
Смерть
Неизвестно