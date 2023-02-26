Параскева Богданова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Богданова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.03.1858

Сын: Иоанн Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Семёнов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Гликерия Арсениева

Отец ребёнка: Арсений Семёнов

д.Зарецкие Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Марк Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Семёнов

д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1865

Сын: Макар Арсениев

Отец ребёнка: Арсений Семёнов

д.Марченки Заречные Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арсений Семёнов

Смерть
Неизвестно
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