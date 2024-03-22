Михаил Григорьев
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.10.1843
Жена: Устиния Прокопова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1848
Сын: Корнилий Михайлов
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Гликерия Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
15.01.1854
Дочь: Ксения Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
1854
Сын: Андрей Михайлов
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
01.04.1855
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
24.01.1858
Сын: Григорий Михайлов
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
12.06.1860
Дочь: Акилина Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
23.12.1861
Сын: Стефан Михайлов
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евдокия Михайлова
Мать ребёнка: Устиния Прокопова
Смерть
Неизвестно