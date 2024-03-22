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Михаил Григорьев

Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: ?

Мать: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
10.10.1843

Жена: Устиния Прокопова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
10.09.1848

Сын: Корнилий Михайлов

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Гликерия Михайлова

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Рождение ребёнка
15.01.1854

Дочь: Ксения Михайлова

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Андрей Михайлов

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1855

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1858

Сын: Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1860

Дочь: Акилина Михайлова

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.12.1861

Сын: Стефан Михайлов

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евдокия Михайлова

Мать ребёнка: Устиния Прокопова

Смерть
Неизвестно
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