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Семён Максимов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1847

Дата смерти

16.07.1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Максим Прокофиев

Мать: Татьяна Михайлова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1874

Жена: Ульяния Платонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1874
канонир 3-й батареи 28 артиллерийской бригады
Рождение ребёнка
13.02.1880

Дочь: Марина Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Бурый Ульян Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1883

Сын: Сергей Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1887

Дочь: Елена Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1887

Дочь: Ольга Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1888

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Феодосия Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1892

Дочь: Ирина Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1893

Сын: Андрей Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1895

Сын: Семён Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1898

Сын: Константин Семёнов

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Дария Семёнова

Мать ребёнка: Ульяния Платонова

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
16.07.1904
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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