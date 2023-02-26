Семён Максимов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1847
Дата смерти16.07.1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Максим Прокофиев
Мать: Татьяна Михайлова
Жена: Ульяния Платонова
Дочь: Марина Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Бурый Ульян Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Сергей Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Григорий Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Дочь: Елена Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Дочь: Ольга Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Дочь: Феодосия Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Дочь: Ирина Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Андрей Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Семён Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Сын: Константин Семёнов
Мать ребёнка: Ульяния Платонова
Дочь: Дария Семёнова
Мать ребёнка: Ульяния Платонова