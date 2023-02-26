Ульяния Платонова
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.12.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Платон Павлов
Мать: Фёкла (Демидова)
Муж: Семён Максимов
Дочь: Марина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Бурый Ульян Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Григорий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов
Дочь: Ольга Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Дочь: Феодосия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов
Дочь: Ирина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Андрей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Семён Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Пётр Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Сын: Константин Семёнов
Отец ребёнка: Семён Максимов
Дочь: Дария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Максимов