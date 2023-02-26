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Ульяния Платонова

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Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.12.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1856

Отец: Платон Павлов

Мать: Фёкла (Демидова)

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
01.11.1874

Муж: Семён Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.02.1880

Дочь: Марина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.06.1881

Сын: Бурый Ульян Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1883

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Григорий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1887

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1887

Дочь: Ольга Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1888

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.02.1891

Дочь: Феодосия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.04.1892

Дочь: Ирина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1893

Сын: Андрей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.02.1895

Сын: Семён Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1896

Сын: Пётр Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.05.1898

Сын: Константин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Дария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Максимов

д.Марченки 2-е Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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