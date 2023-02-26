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Сергей Семёнов

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.10.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1883

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1909

Жена: Феодосия (Феония) (Тихонова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910

Сын: Трофим Сергеев

Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1912

Сын: Иван Сергеев

Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1914

Сын: Павел Сергеев

Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1916

Дочь: Наталия Сергеева

Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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