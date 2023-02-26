Сергей Семёнов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.10.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.10.1883
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
22.05.1909
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.04.1910
Сын: Трофим Сергеев
Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1912
Сын: Иван Сергеев
Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.12.1914
Сын: Павел Сергеев
Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.08.1916
Дочь: Наталия Сергеева
Мать ребёнка: Феодосия (Феония) (Тихонова)
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно