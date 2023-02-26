Ирина Семёнова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения22.04.1892
Дата смерти29.05.1892
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.05.1892
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной