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Ирина Семёнова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

22.04.1892

Дата смерти

29.05.1892

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1892

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.05.1892
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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