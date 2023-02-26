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Феодосия Семёнова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

09.02.1891

Дата смерти

12.04.1891

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1891

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1891
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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