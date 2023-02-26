Феодосия Семёнова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения09.02.1891
Дата смерти12.04.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1891
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.04.1891
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной