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Марина Семёнова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

13.02.1880

Дата смерти

05.05.1880

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1880

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.05.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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