Марина Семёнова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения13.02.1880
Дата смерти05.05.1880
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1880
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.05.1880
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище