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Григорий Семёнов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

01.03.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Антонова

Рождение ребёнка
19.04.1907

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина Антонова

Место жительства
1910
Рождение ребёнка
15.12.1910

Сын: Даниил Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина Антонова

Смерть
Неизвестно

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