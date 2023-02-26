Григорий Семёнов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения01.03.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1886
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Антонова
Рождение ребёнка
19.04.1907
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина Антонова
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
15.12.1910
Сын: Даниил Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина Антонова
Смерть
Неизвестно