Александра Григорьева
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.04.1907
Дата смерти12.07.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907
Отец: Григорий Семёнов
Мать: Екатерина Антонова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.07.1907
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.