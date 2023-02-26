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Александра Григорьева

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.04.1907

Дата смерти

12.07.1907

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

До 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1907

Отец: Григорий Семёнов

Мать: Екатерина Антонова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.07.1907
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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