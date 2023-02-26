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Фёкла (Демидова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

21.08.1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1848

Дочь: Анна Платонова

Отец ребёнка: Платон Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1854

Дочь: Вера Платонова

Отец ребёнка: Платон Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1856

Дочь: Ульяния Платонова

Отец ребёнка: Платон Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1859

Сын: Константин Платонов

Отец ребёнка: Платон Павлов

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1861

Сын: Игнат (Павлов)

Отец ребёнка: Платон Павлов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Домника Платонова

Отец ребёнка: Платон Павлов

Рождение ребёнка
17.04.1864

Сын: Марк Платонов

Отец ребёнка: Платон Павлов

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.08.1898
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
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