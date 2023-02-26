Фёкла (Демидова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти21.08.1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1848
Дочь: Анна Платонова
Отец ребёнка: Платон Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.09.1854
Дочь: Вера Платонова
Отец ребёнка: Платон Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.12.1856
Дочь: Ульяния Платонова
Отец ребёнка: Платон Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1859
Сын: Константин Платонов
Отец ребёнка: Платон Павлов
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
25.05.1861
Сын: Игнат (Павлов)
Отец ребёнка: Платон Павлов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Домника Платонова
Отец ребёнка: Платон Павлов
Рождение ребёнка
17.04.1864
Сын: Марк Платонов
Отец ребёнка: Платон Павлов
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
21.08.1898
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.