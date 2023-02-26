Платон Павлов
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смерти04.08.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Павел Григорьев
Мать: София Петрова
Рождение ребёнка
04.12.1848
Дочь: Анна Платонова
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Рождение ребёнка
08.09.1854
Дочь: Вера Платонова
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Рождение ребёнка
07.12.1856
Дочь: Ульяния Платонова
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Рождение ребёнка
20.05.1859
Сын: Константин Платонов
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Рождение ребёнка
До 1861
Дочь: Домника Платонова
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Рождение ребёнка
25.05.1861
Сын: Игнат (Павлов)
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Рождение ребёнка
17.04.1864
Сын: Марк Платонов
Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)
Смерть
04.08.1880