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Платон Павлов

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

04.08.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Павел Григорьев

Мать: София Петрова

Рождение ребёнка
04.12.1848

Дочь: Анна Платонова

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Рождение ребёнка
08.09.1854

Дочь: Вера Платонова

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Рождение ребёнка
07.12.1856

Дочь: Ульяния Платонова

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Рождение ребёнка
20.05.1859

Сын: Константин Платонов

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Рождение ребёнка
До 1861

Дочь: Домника Платонова

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Рождение ребёнка
25.05.1861

Сын: Игнат (Павлов)

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Рождение ребёнка
17.04.1864

Сын: Марк Платонов

Мать ребёнка: Фёкла (Демидова)

Смерть
04.08.1880

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