Елена Семёнова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.07.1887
Дата смерти29.07.1887
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1887
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
29.07.1887
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище