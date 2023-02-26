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Бурый Ульян Семёнов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

20.06.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

Бракосочетание
08.10.1900

Жена: Бурая Надежда Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурый Никита Ульянов

Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова

Рождение ребёнка
02.04.1903

Дочь: (Бурая) Федора Ульянова

Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова

Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Бурый Григорий Ульянов

Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова

Рождение ребёнка
16.05.1909

Дочь: (Бурая) Александра Ульянова

Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова

Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: (Бурая) Евдокия Ульянова

Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова

Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Бурый Александр Ульянов

Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова

Военная служба
1915
австрийский плен
Военная служба
1915
рядовой 296-й пехотный Грязовецкий полк
Смерть
Неизвестно

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