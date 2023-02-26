Бурый Ульян Семёнов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения20.06.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1881
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
Бракосочетание
08.10.1900
Жена: Бурая Надежда Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурый Никита Ульянов
Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова
Рождение ребёнка
02.04.1903
Дочь: (Бурая) Федора Ульянова
Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова
Рождение ребёнка
07.08.1907
Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова
Рождение ребёнка
16.05.1909
Дочь: (Бурая) Александра Ульянова
Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: (Бурая) Евдокия Ульянова
Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1913
Мать ребёнка: Бурая Надежда Иванова
Военная служба
1915
австрийский плен
Военная служба
1915
рядовой 296-й пехотный Грязовецкий полк
Смерть
Неизвестно