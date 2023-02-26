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Бурый Григорий Ульянов

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.08.1907

Дата смерти

13.08.1908

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907

Отец: Бурый Ульян Семёнов

Мать: Бурая Надежда Иванова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1908
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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