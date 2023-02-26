Бурый Григорий Ульянов
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.08.1907
Дата смерти13.08.1908
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1907
Отец: Бурый Ульян Семёнов
Мать: Бурая Надежда Иванова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
13.08.1908
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.