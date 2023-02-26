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Бурая Надежда Иванова

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Место рождения

д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.10.1900

Муж: Бурый Ульян Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1903

Дочь: Федора Ульянова

Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов

д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурый Никита Ульянов

Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов

Рождение ребёнка
07.08.1907

Сын: Бурый Григорий Ульянов

Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1909

Дочь: Александра Ульянова

Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1911

Дочь: Евдокия Ульянова

Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1913

Сын: Бурый Александр Ульянов

Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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