Бурая Надежда Иванова
Место рожденияд.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.10.1900
Муж: Бурый Ульян Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.04.1903
Дочь: Федора Ульянова
Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов
д.Малые Марченки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурый Никита Ульянов
Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов
Рождение ребёнка
07.08.1907
Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1909
Дочь: Александра Ульянова
Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.02.1911
Дочь: Евдокия Ульянова
Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.06.1913
Отец ребёнка: Бурый Ульян Семёнов
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно