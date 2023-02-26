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(Бурая) Александра Ульянова

Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

16.05.1909

Дата смерти

05.02.1911

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1909

Отец: Бурый Ульян Семёнов

Мать: Бурая Надежда Иванова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.02.1911
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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