(Бурая) Александра Ульянова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.05.1909
Дата смерти05.02.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1909
Отец: Бурый Ульян Семёнов
Мать: Бурая Надежда Иванова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
05.02.1911
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.