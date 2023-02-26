Константин Семёнов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения18.05.1898
Дата смерти07.06.1898
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1898
Отец: Семён Максимов
Мать: Ульяния Платонова
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1898
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори