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Константин Семёнов

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

18.05.1898

Дата смерти

07.06.1898

Пол

Мужской

Отец

1847 г.р.

Мать

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1898

Отец: Семён Максимов

Мать: Ульяния Платонова

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
07.06.1898
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от кори
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