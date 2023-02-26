Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения21.03.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Максим Прокофиев
Мать: Татьяна Михайлова
Сын: Степанов Антоний Стефанов
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Сын: Бурый Фёдор Стефанов
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Сын: Бурый Павел Стефанов
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Дочь: (Бурая) Пелагея Стефанова
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Сын: Бурый Семён Стефанов
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Дочь: (Бурая) Мария ст.
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Дочь: Копылова (Бурая) Мария Стефанова
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Дочь: (Бурая) Ефросиния Стефанова
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Дочь: Лазарева (Бурая) Александра (Сергеева)
Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)