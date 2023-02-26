Степанов (Бурый) Стефан Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

21.03.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1855

Отец: Максим Прокофиев

Мать: Татьяна Михайлова

Бракосочетание
06.05.1873

Жена: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1876

Сын: Степанов Антоний Стефанов

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
18.02.1878

Сын: Бурый Фёдор Стефанов

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
31.10.1880

Сын: Бурый Павел Стефанов

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
20.10.1882

Сын: Бурый Илларион Стефанов

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
02.10.1884

Дочь: (Бурая) Пелагея Стефанова

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Бурый Семён Стефанов

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: (Бурая) Мария ст.

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
10.10.1890

Дочь: Копылова (Бурая) Мария Стефанова

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: (Бурая) Ефросиния Стефанова

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Рождение ребёнка
17.06.1896

Дочь: Лазарева (Бурая) Александра (Сергеева)

Мать ребёнка: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Смерть
Неизвестно

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