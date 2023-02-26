(Бурая) Пелагея Стефанова
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.10.1884
Дата смерти18.04.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище