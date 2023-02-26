(Бурая) Пелагея Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурая) Пелагея Стефанова

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Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.10.1884

Дата смерти

18.04.1885

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1884

Отец: Степанов (бурый) Стефан Максимов

Мать: Степанова (бурая) Евдокия (Яковлева)

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
18.04.1885
д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Марченском кладбище
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