Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)
Место рождения
Дата рождения27.02.1857
Дата смерти22.12.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Яков Моисеев
Мать: Елена Григорьева
Сын: Степанов Антоний Стефанов
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Дочь: Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Сын: Бурый Фёдор Стефанов
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Сын: Бурый Павел Стефанов
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Дочь: (Бурая) Пелагея Стефанова
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Сын: Бурый Семён Стефанов
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Дочь: (Бурая) Мария ст.
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Дочь: Копылова (Бурая) Мария Стефанова
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Дочь: (Бурая) Ефросиния Стефанова
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов
Дочь: Лазарева (Бурая) Александра (Сергеева)
Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов