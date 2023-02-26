Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Место рождения

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

27.02.1857

Дата смерти

22.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1857

Отец: Яков Моисеев

Мать: Елена Григорьева

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
06.05.1873

Муж: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1876

Сын: Степанов Антоний Стефанов

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
До 1877

Дочь: Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
18.02.1878

Сын: Бурый Фёдор Стефанов

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
31.10.1880

Сын: Бурый Павел Стефанов

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
20.10.1882

Сын: Бурый Илларион Стефанов

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
02.10.1884

Дочь: (Бурая) Пелагея Стефанова

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
13.04.1886

Сын: Бурый Семён Стефанов

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
28.03.1888

Дочь: (Бурая) Мария ст.

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
10.10.1890

Дочь: Копылова (Бурая) Мария Стефанова

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
23.06.1893

Дочь: (Бурая) Ефросиния Стефанова

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Рождение ребёнка
17.06.1896

Дочь: Лазарева (Бурая) Александра (Сергеева)

Отец ребёнка: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Смерть
22.12.1900
Причина смерти: от натуральной

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