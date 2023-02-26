Лазарева (Бурая) Александра (Сергеева)
Место рожденияд.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения17.06.1896
Дата смерти06.03.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1896
Смерть
06.03.1914
Причина смерти: от тифа
Бракосочетание
26.05.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.