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Лазарева (Бурая) Александра (Сергеева)

Место рождения

д.Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

17.06.1896

Дата смерти

06.03.1914

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1896

Отец: Степанов (Бурый) Стефан Максимов

Мать: Степанова (Бурая) Евдокия (Яковлева)

Смерть
06.03.1914
Причина смерти: от тифа
Бракосочетание
26.05.1914

Муж: Лазарев Устин Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.

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