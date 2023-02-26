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Лазарев Устин Григорьев

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Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.05.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1890

Отец: Лазарев Григорий Иванов

Мать: Лазарева Анна Ануфриева

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1914

Жена: Лазарева Александра (Сергеева)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 47-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно
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