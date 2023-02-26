Лазарев Устин Григорьев
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.05.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1890
Отец: Лазарев Григорий Иванов
Мать: Лазарева Анна Ануфриева
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.05.1914
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1916
рядовой 47-й Сибирский стрелковый полк
Смерть
Неизвестно