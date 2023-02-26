Копылова (Бурая) Мария Стефанова
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения10.10.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1890
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1906
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1908
Дочь: Ульяния Георгиева
Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев
Рождение ребёнка
20.10.1910
Сын: Копылов Яков Егоров
Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев
Рождение ребёнка
20.03.1913
Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев
Рождение ребёнка
15.02.1916
Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев
Смерть
Неизвестно