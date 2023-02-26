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Копылова (Бурая) Мария Стефанова

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

10.10.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1890

Отец: Степанов (бурый) Стефан Максимов

Мать: Степанова (бурая) Евдокия (Яковлева)

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
09.10.1906

Муж: Копылов Георгий Ануфриев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1908

Дочь: Ульяния Георгиева

Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1910

Сын: Копылов Яков Егоров

Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Копылов Пётр Георгиев

Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1916

Сын: Копылов Павел Георгиев

Отец ребёнка: Копылов Георгий Ануфриев

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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