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Копылов Георгий Ануфриев

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.04.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879

Отец: Ануфрий (Корнеев)

Мать: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
09.10.1906

Жена: Копылова Мария Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1908

Дочь: Ульяния Георгиева

Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.10.1910

Сын: Копылов Яков Егоров

Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.03.1913

Сын: Копылов Пётр Георгиев

Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
15.02.1916

Сын: Копылов Павел Георгиев

Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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