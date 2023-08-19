Копылов Георгий Ануфриев
Место рождения
Дата рождения05.04.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1879
Отец: Ануфрий (Корнеев)
Мать: Агафия Герасимова
Бракосочетание
09.10.1906
Жена: Копылова Мария Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.03.1908
Дочь: Ульяния Георгиева
Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова
Рождение ребёнка
20.10.1910
Сын: Копылов Яков Егоров
Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова
Рождение ребёнка
20.03.1913
Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова
Военная служба
1915
рядовой 120-й пехотный Серпуховский полк
Рождение ребёнка
15.02.1916
Мать ребёнка: Копылова Мария Стефанова
Смерть
Неизвестно