Лопутнева (Копылова) Ксения Ануфриева
Место рождения
Дата рождения23.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1882
Отец: Ануфрий (Корнеев)
Мать: Агафия Герасимова
Бракосочетание
21.01.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902
Сын: Лопутнев Александр Васильев
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
24.12.1904
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
02.02.1908
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
18.05.1911
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лопутнев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
19.01.1914
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Рождение ребёнка
30.11.1916
Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов
Смерть
Неизвестно