Лопутнева (Копылова) Ксения Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопутнева (Копылова) Ксения Ануфриева

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

23.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1882

Отец: Ануфрий (Корнеев)

Мать: Агафия Герасимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
21.01.1901

Муж: Лопутнев Василий Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.08.1902

Сын: Лопутнев Александр Васильев

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Рождение ребёнка
24.12.1904

Сын: Лопутнев Стефан Васильев

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Рождение ребёнка
02.02.1908

Сын: Лопутнев Семён Васильев

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Рождение ребёнка
18.05.1911

Сын: Лопутнев Сергей Васильев

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лопутнев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Рождение ребёнка
19.01.1914

Сын: Лопутнев Ефимий Васильев

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Рождение ребёнка
30.11.1916

Сын: Лопутнев Андрей Васильев

Отец ребёнка: Лопутнев Василий Михайлов

Смерть
Неизвестно

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