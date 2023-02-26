Агафия Герасимова
Место рождения
Дата рождения05.02.1844
Дата смерти02.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1844
Отец: Герасим Давидов
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
12.02.1861
Муж: Ануфрий (Корнеев)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Лазарева Анна Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)
Рождение ребёнка
12.06.1873
Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)
Рождение ребёнка
19.06.1876
Дочь: (Копылова) Агрипина Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)
Рождение ребёнка
05.04.1879
Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)
Рождение ребёнка
23.01.1882
Дочь: Лопутнева (Копылова) Ксения Ануфриева
Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)
Смерть
02.04.1895
Причина смерти: от натуральной