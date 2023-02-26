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Агафия Герасимова

Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.02.1844

Дата смерти

02.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1844

Отец: Герасим Давидов

Мать: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
12.02.1861

Муж: Ануфрий (Корнеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Копылов Иван Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Лазарева Анна Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.06.1873

Сын: Копылов Пётр Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.06.1876

Дочь: (Копылова) Агрипина Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1879

Сын: Копылов Георгий Ануфриев

Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1882

Дочь: Лопутнева (Копылова) Ксения Ануфриева

Отец ребёнка: Ануфрий (Корнеев)

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.04.1895
Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной

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