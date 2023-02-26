Мария Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1836
Дочь: Акилина Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
03.02.1839
Сын: Парфений Герасимов
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
20.02.1842
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
05.02.1844
Дочь: Агафия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
08.11.1846
Дочь: Стефанида Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
07.05.1849
Дочь: Гликерия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
16.02.1852
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
06.04.1854
Дочь: Ирина Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Рождение ребёнка
27.03.1857
Дочь: Мария Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Давидов
Смерть
Неизвестно