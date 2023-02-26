Мария Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1836

Дочь: Акилина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.02.1839

Сын: Парфений Герасимов

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.02.1842

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.02.1844

Дочь: Агафия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1846

Дочь: Стефанида Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.05.1849

Дочь: Гликерия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1852

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.04.1854

Дочь: Ирина Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.03.1857

Дочь: Мария Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Давидов

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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