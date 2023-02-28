Мария Герасимова
Место рождения
Дата рождения27.03.1857
Дата смерти20.04.1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1857
Отец: Герасим Давидов
Мать: Мария Евдокимова
Бракосочетание
28.10.1874
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1878
Дочь: Анастасия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1880
Сын: Фома Григорьев
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов
Рождение ребёнка
30.07.1883
Дочь: Евдокия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.12.1886
Дочь: Ульяния Григорьева
Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
20.04.1895
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..