Мария Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Герасимова

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Место рождения

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.03.1857

Дата смерти

20.04.1895

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1857

Отец: Герасим Давидов

Мать: Мария Евдокимова

Сенино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
28.10.1874

Муж: Григорий (Георгий) Мартинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1878

Дочь: Анастасия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1880

Сын: Фома Григорьев

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов

Рождение ребёнка
30.07.1883

Дочь: Евдокия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.12.1886

Дочь: Ульяния Григорьева

Отец ребёнка: Григорий (Георгий) Мартинов

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
20.04.1895
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
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