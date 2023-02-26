Григорий (Георгий) Мартинов
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Мартин Федосов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.10.1874
Жена: Мария Герасимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1878
Дочь: Анастасия Григорьева
Мать ребёнка: Мария Герасимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1880
Сын: Фома Григорьев
Мать ребёнка: Мария Герасимова
Рождение ребёнка
30.07.1883
Дочь: Евдокия Григорьева
Мать ребёнка: Мария Герасимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.12.1886
Дочь: Ульяния Григорьева
Мать ребёнка: Мария Герасимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
10.05.1896
Жена: Елена Семёнова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно