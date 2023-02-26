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Григорий (Георгий) Мартинов

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Место рождения

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Мартин Федосов

Мать: Гликерия (Васса) Григорьева

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
28.10.1874

Жена: Мария Герасимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1878

Дочь: Анастасия Григорьева

Мать ребёнка: Мария Герасимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
1880

Сын: Фома Григорьев

Мать ребёнка: Мария Герасимова

Рождение ребёнка
30.07.1883

Дочь: Евдокия Григорьева

Мать ребёнка: Мария Герасимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
20.12.1886

Дочь: Ульяния Григорьева

Мать ребёнка: Мария Герасимова

д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Бракосочетание
10.05.1896

Жена: Елена Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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