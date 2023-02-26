Ульяния Григорьева
Место рожденияд.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Дата рождения20.12.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1886
Отец: Григорий (Георгий) Мартинов
Мать: Мария Герасимова
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
16.06.1905
Сын: Иван Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
18.12.1907
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
?.10.1908
Сын: Дмитрий Иоаннов
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
21.10.1910
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: Фёкла Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
д.Малахи Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ..
Смерть
Неизвестно